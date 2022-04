Forza Italia Giovani Basilicata: “Questo entusiasmo non va sprecato bensì diventi serbatoio utile al rinnovamento”. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Nicola Padula, Coordinatore Forza Italia Giovani Basilicata:

“La due giorni ‘L’Italia del Futuro’ organizzata da Forza Italia al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa di Roma, ha registrato la presenza di oltre 20 giovani azzurri provenienti da tutta la Basilicata, e che ho avuto l’onore ed il piacere di coordinare insieme alla guida esperta e lungimirante del Sottosegretario Giuseppe Moles al quale mi/ci lega un rapporto leale e proficuo.

La grande partecipazione di oltre 600 ragazzi provenienti da tutta Italia è la fulgida testimonianza dell’esigenza di rilancio e rinnovamento a cominciare proprio dal nostro vivaio giovanile.

Quella straordinaria ‘Cantera’ azzurra che è la generazione Berlusconi e che ha la responsabilità, oggi più che mai, di proiettare Forza Italia nel futuro.

Il nostro obiettivo è di dare ad ognuno dei nostri militanti l’occasione di impegnarsi per il proprio territorio, così che ogni giovane azzurro potrà essere determinante per consentire a Forza Italia di vincere le prossime sfide, indispensabili per la nostra generazione, e crocevia fondamentale per gli anni a venire, in questa fase, tanto delicata quanto decisiva.

Noi, infatti, c’eravamo ieri, ci siamo oggi, ma soprattutto continueremo ad esserci anche domani per assolvere al ruolo di ‘COSTRUTTORI DI FUTURO’ al quale il Presidente Berlusconi ci ha invitato ad essere protagonisti”.

