Francesco della Basilicata vince ad “Affari Tuoi” su Rai 1: complimenti!

La Basilicata nuovamente protagonista in Rai.

Giocatore della puntata di “Affari Tuoi” di ieri sera, Francesco di Matera.

L’uomo è istruttore di calcio.

Ha giocato accompagnato dalla sua compagna Flavia.

Francesco ha pescato il pacco numero 12.

La coppia ha subito perso i 200mila euro della Campania e due premi intermedi, i 20mila euro delle Marche e i 30mila euro dell’Umbria.

Il Dottore ha subito proposto un’offerta di 29mila euro, subito rifiutata.

Dopo l’eliminazione di vari pacchi, il Dottore ha offerto un primo cambio pacco (il 5 con l’11), che la coppia ha accettato.

Dopo la perdita dei 50mila euro del Molise, è arrivato il momento della Valle d’Aosta che ha svelato il Pacco Nero contenente 100.000 euro.

La Puglia ha poi portato via i 300mila euro, lasciando la partita in bilico con un solo premio rosso rimasto: i 75mila euro.

Il Dottore ha tentato di chiudere la partita con l’offerta ridotta di 8mila euro, prontamente respinta.

Dopo aver eliminato quasi tutti i pacchi azzurri rimanenti (tra cui il Veneto e la Liguria), Francesco e Flavia hanno accettato l’ultimo e definitivo cambio pacco: il 18.

Nonostante un’ultima offerta del Dottore da 26mila euro rifiutata, l’emozione finale ha premiato la perseveranza della coppia.

La partita si è conclusa con il pacco originale (il 12) contenente appena 20 euro, ma il pacco scambiato, il numero 18, custodiva il premio più desiderato: 75mila euro.

Un trionfo di 75mila euro per la Basilicata, ottenuto al termine di una delle partite più complesse e ricche di colpi di scena della stagione.

Congratulazioni!