Gli alunni dell’Alberghiero, IIS Di Pasca-Fortunato di Potenza, sul podio in questa gara internazionale. Complimenti!

Gli alunni dell’IIS “Di Pasca – Fortunato”, indirizzo Alberghiero, si sono distinti durante il “Campionato mondiale di pizza piccante”, prestigiosa competizione giunta alla sua ventiquattresima edizione.

Juri Sabia, Davide Biancone, Teo Pio De Rosa, Angelica Di Pasca, Imma Calogero, e Mattia Abiusi si sono aggiudicati il secondo posto in questa gara internazionale tenutasi a Scalea (CS) lo scorso 28 ottobre.

Il loro successo è condiviso con il docente Prof. Raffaele Moliterni che li ha seguiti nel percorso di preparazione, motivandoli e valorizzando le loro potenzialità.

L’Alberghiero si dimostra ancora una volta fucina di talenti, i suoi alunni costruiscono, durante il percorso di studi, una solida professionalità nel mondo dell’enogastronomia.

Entusiasmo, voglia di migliorare e mettersi in gioco, uniti a una formazione di alto livello, agevolano la costruzione di un futuro lavorativo ricco di soddisfazioni.

Successi come questo non costituiscono per gli studenti un punto di arrivo, ma sono stimolo a continuare a migliorarsi per raggiungere traguardi sempre più importanti.

Complimenti!