Il 2022 è l’anno dei weekend lunghi: ecco i ponti che ci aspettano

L’Epifania cade di giovedì e offre la possibilità di unire il venerdì per avere un weekend lungo. L’anno comincia così con un ponte di quattro giorni, da giovedì a domenica.

IL 25 aprile si festeggia la Liberazione che quest’anno è un lunedì, quindi una buona occasione per concedersi tre giorni fuori casa.

Giugno ci regalerà quattro giorni per la Festa della Repubblica, che cade di giovedì: dal 2 al 5 giugno, domenica, è l’occasione per allungare il fine settimana se si vuole programmare una vacanza.

Ferragosto sarà un lunedì, altra opportunità per un ponte di tre giorni per chi non è già in ferie.

Il primo novembre è un martedì e regalerà un lungo ponte di quattro giorni, a partire dal sabato.

L’8 dicembre cade di giovedì, altra occasione ottimale per staccare.

Il 25 dicembre è una domenica: unendo i giorni dal 24 al 26 si ottiene un weekend lungo che è ancora più interessante se unito al Capodanno.