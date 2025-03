Il Comune di Fardella promuove la valorizzazione del territorio attraverso l’agricoltura. L’evento in programma

Il Comune di Fardella organizza LABAgricoltura – Scopri il valore della terra, un evento dedicato alla scoperta dell’agricoltura e della sua importanza per il territorio, che si terrà il 29 marzo nei locali della Scuola dell’Infanzia di Corso Vittorio Emanuele.

La giornata prevede due laboratori:

Alle ore 10:00, un laboratorio per bambini che li avvicinerà alla terra e alle sue risorse con attività di semina e cura delle piante.

Alle ore 16:30, un laboratorio per adulti incentrato sulle opportunità di un’agricoltura moderna e sulle strategie di marketing e comunicazione per promuovere i prodotti locali.

L’evento vedrà la partecipazione di Andrea Micale, influencer e imprenditore agricolo, che condividerà la sua esperienza nel settore e offrirà spunti di riflessione sulle nuove tendenze dell’agricoltura sostenibile.

La Sindaca di Fardella Mariangela Coringrato, sostenitrice della valorizzazione del territorio attraverso l’agricoltura e il turismo, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel più ampio progetto della strategia di valorizzazione territoriale della Via del Miskiglio, un percorso enogastronomico e culturale che punta alla tutela e alla promozione delle tradizioni locali che comprende i comuni di Chiaromonte, Calvera e Teana.

Ha dichiarato la Sindaca:

“L’agricoltura è un pilastro fondamentale per il nostro territorio. Attraverso eventi come LABAgricoltura vogliamo sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza della terra e delle sue risorse, integrandole in un modello di sviluppo sostenibile”.

L’attenzione del Comune di Fardella per il settore primario si è manifestata anche a livello nazionale: la Sindaca Coringrato ha recentemente preso parte alla convention Agricoltura è, svoltasi a Roma e promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dove ha ribadito la necessità di un approccio innovativo alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e del paesaggio rurale.

L’evento è realizzato con il supporto di Regione Basilicata, FEASR, Basilicata Europa e Unione Europea – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, fondi intermediati dall’Agenzia di sviluppo territoriale Gal Cittadella del Sapere.

Di seguito la locandina con i dettagli.