Il Comune di Pignola partecipa al progetto “Il canto degli uomini liberi”: ecco di cosa di tratta

L’Amministrazione Comunale di Pignola è lieta di annunciare la propria adesione al progetto “Il canto degli uomini liberi”, promosso da Ivy Tour in qualità di ente attuatore, con il partenariato di sette Comuni lucani – tra cui Pignola – e numerose realtà artistiche e di comunicazione.

“Il canto degli uomini liberi” è un percorso cicloturistico di 120 km che attraversa i luoghi simbolo della resistenza, della memoria e della libertà in Basilicata.

Un viaggio lento e consapevole tra paesaggi, storie e comunità, dove la bellezza naturale si intreccia con la forza dei valori civili e culturali.

Il progetto sarà presentato ufficialmente mercoledì 14 maggio alle ore 18:00 presso Palazzo Gaeta a Pignola in un incontro promosso dall’Associazione Petra, che aprirà le porte al cantiere artistico-incontro.

Sarà un momento di confronto guidato da creativi e associazioni del territorio, che si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di idee: artisti e cittadini collaboreranno per dare forma a opere partecipate, pensate per accompagnare i camminatori e ciclisti del domani lungo percorsi di memoria, identità e libertà.

L’Amministrazione di Pignola crede fortemente nel valore della cultura condivisa e dei processi partecipativi e invita tutta la cittadinanza a prendere parte a questo importante appuntamento, che rappresenta un’opportunità concreta di crescita collettiva, artistica e sociale.