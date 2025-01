Il prof. Domenico Basta, giovane talento lucano, conquista l’attenzione della prestigiosa Università di Hong Kong! Bravissimo

“Con orgoglio esprimo il mio apprezzamento per il prof. Domenico Basta, giovane talento lucano e professore di Medicina Interna, Nutraceutica e Nutrigenomica presso l’Università degli Studi di Bari, che ha saputo conquistare l’attenzione della prestigiosa Università di Hong Kong, classificata tredicesima al mondo”.

Lo sottolinea l’Assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico.

Aggiunge Latronico:

“Questa significativa opportunità, che valorizza il suo straordinario talento rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la Basilicata.

Al Prof. Basta va il nostro riconoscimento non solo per la sua eccellenza accademica e professionale, ma anche per il profondo legame con la sua terra, evidente nel suo impegno nello studio della longevità, della prevenzione delle patologie croniche e tumorali, tematiche di particolare rilevanza anche per la nostra regione.

Per questo motivo sarei felice di valutare insieme al Prof. Basta possibili collaborazioni, proponendo il suo prezioso contributo nell’ambito delle politiche sanitarie e della ricerca regionale lucana. Sarebbe un grande onore per la Basilicata poter contare sulla sua straordinaria professionalità, rafforzando il ruolo del nostro territorio come culla di innovazione e conoscenza.

Qualunque sarà la sua decisione gli rivolgiamo i nostri migliori auguri, certi che porterà con orgoglio il nome della nostra regione ovunque sceglierà di operare”.