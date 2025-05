In Basilicata vinto un milione di euro! Auguri al fortunato

Montalbano Jonico, piccolo comune di circa 6.500 abitanti in provincia di Matera in Basilicata, si è preso la scena in occasione dell’estrazione del MillionDay delle 20:30 di martedì 13 maggio.

Un fortunato giocatore – come riporta l’Agenzia Agimeg – ha infatti centrato la combinazione vincente 9, 16, 17, 33, 47 portandosi a casa il primo premio di categoria da un milione di euro.

Questa è la 16esima vincita milionaria centrata grazie al concorso del MillionDay.

Nel complesso, sono 334 le vincite milionarie dal lancio del gioco.