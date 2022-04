In espansione l’Area Industriale di San Nicola di Pietragalla: ecco le ultime notizie

Si è tenuta questa mattina presso la Regione Basilicata una riunione tra l’Assessore alle Attività produttive Alessandro Galella e i Sindaci dei comuni di Avigliano e di Pietragalla, avente ad oggetto l’area industriale di San Nicola di Pietragalla, posta nell’area di interesse dei comuni di Potenza, Avigliano e di Pietragalla, volta ad inquadrare le problematiche che afferiscono la citata area e le sinergie fondamentali da programmare, in termini di investimenti e di risorse, da parte della Regione Basilicata.

Soddisfazione all’esito dell’incontro da parte dei Sindaci, i quali si sono espressi nei termini che seguono – il primo cittadino della Città di Avigliano, l’Avv. Giuseppe Mecca:

“L’avviso recentemente pubblicato, recante incentivi destinati alle imprese ricadenti nelle aree interne, è stata l’occasione giusta per intavolare con la Regione Basilicata, nella persona del competente Assessore Alessandro Galella, una importante e costruttiva discussione che riguarda l’area industriale di San Nicola di Pietragalla, interessata da una importante espansione, e più in generale per ribadire la necessità di lavorare a misure di sostegno che riguardino tutte le imprese lucane, come già si è fatto in questi anni di pandemia, anche quelle aventi sede nei comuni non ricadenti nelle aree interne, come ad esempio Avigliano”.

Dello stesso tenore le parole del Sindaco di Pietragalla, l’Avv. Paolo Cillis:

“L’ area industriale di San Nicola di Pietragalla in questo momento può vantare circa 400 occupati, 60 realtà produttive esistenti e oltre 50 milioni di fatturato annui.

L’incontro di questa mattina ha dimostrato, semmai ve ne fosse stato bisogno, che la Regione Basilicata e l’Assessore in carica Alessandro Galella hanno a cuore lo sviluppo e l’interesse per l’espansione dell’area industriale sita nel Comune di Pietragalla, e che nelle strategie regionali presenti e future, relative al settennio 2021-2027, saranno previste risorse che consentiranno un potenziamento infrastrutturale dell’area e, pertanto, una maggiore competitività per le imprese ivi presenti”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)