In provincia di Potenza, 6 persone beccate dai Carabinieri mentre…

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Acerenza hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne di nazionalità georgiana, senza fissa dimora, e denunciato altri due suoi connazionali, residenti a Bari, per violazioni della normativa sull’immigrazione.

In particolare, nella nottata di ieri, intorno alle ore 3:00, i Carabinieri, durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio, hanno notato nel centro abitato di Vaglio Basilicata, nei pressi di una rivendita di veicoli industriali, due autovetture sospette, con a bordo, complessivamente, sei persone.

I militari, allora, hanno intercettato e fermato i veicoli, i cui occupanti sono risultati essere tutti di nazionalità georgiana; dai successivi controlli, finalizzati ad accertare i motivi della loro presenza in loco, nonché la loro posizione amministrativa in relazione al soggiorno sul territorio nazionale, è emerso che uno di essi, già destinatario di un provvedimento di espulsione, era rientrato nel territorio italiano senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno, in violazione, quindi, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato e tradotto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Tolve, in attesa di giudizio direttissimo.

Altri suoi due connazionali, invece, sono stati deferiti in stato di libertà, poiché sprovvisti di documenti di identità o attestanti la regolarità della presenza sul territorio nazionale, così come previsto dalla normativa sopra richiamata.

L’accaduto, ancora una volta, evidenzia quanto sia importante garantire la costante vigilanza del territorio sulle principali vie di comunicazione, attraverso lo svolgimento di mirati servizi e controlli, durante tutto l’arco della giornata, al fine di prevenire e reprimere le varie forme di reato.