In provincia di Potenza da tutto il Sud Italia! 150 bikers a Viggiano per…

Ogni anno il Trofeo Ciclocross Città di Viggiano riesce ad emozionare e a stupire sempre di più.

È andata così anche nella settima edizione griffata Team Bykers Viggiano aprendo, di fatto, la nuova stagione del ciclocross in seno al circuito Mediterraneo Cross che coinvolge le regioni Basilicata, Puglia e Calabria.

Un percorso abbastanza tecnico ed impegnativo con curve, rettilinei e tratti in contropendenza, identico a quello proposto nelle passate edizioni e molto apprezzato dai 150 bikers in gara da tutte le regioni del Sud Italia ad impegnarsi sui prati esterni della tradizionale location dell’Hotel Kiris in contrada Case Rosse a Viggiano.

Ad ottenere il miglior risultato nelle batterie giovanili ed agonistiche tra i G6:

Luca Bardi (Mtb San Pietro Salis Bike);

Marco Russo (Scuola Ciclismo Vincenzo Nibali Tugliese Salentino);

Giovanni Gemma (Mtb San Pietro Salis Bike).

Tra gli esordienti secondo anno uomini:

Chiara Caporaso (Amicisuperski);

Daniele De Feudis (Team Eurobike), Fabrizio Laino (Ciclo Team Valnoce) e Simone Massaro (Andria Bike).

Tra le esordienti secondo anno donne:

Chiara Radesca (Asd Marco Pantani);

Sara Tedone (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro);

Francesca Emilia Musci (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro).

Tra gli allievi uomini:

Ivan Carrer (Team Eurobike);

Samuele Ricca (Valsele Bike School Team);

Gabriele Cosma Rausa (Pro.Gi.T. Cycling Team)

Tra le allieve donne:

Rebecca Lobascio (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro);

Rebecca Angiulo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro);

Simona Sasso (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro).

Tra gli juniores uomini:

Vittorio Carrer (Cps Professional Team Basilicata);

Ettore Loconsolo (Cps Professional Team Basilicata);

Alessandro Ricchiuti (Team Eurobike).

Tra le juniores donne:

Ilaria Scarpa (Ludobike Scuola Di Ciclismo);

Chiara Mazziotta (Asd Team Bykers Viggiano).

Tra gli under 23 uomini:

Donatello Viola (Team Bykers Viggiano);

Alessandro Susco (Aran Cucine Vejus);

Salvatore Tarantino (Scuola Cicl.Vincenzo Nibali Tug-Sal).

Tra gli élite uomini:

Michele Salza (Team Co.Bo Pavoni);

Michele Diaferia (Pro.Gi.T. Cycling Team);

Gino Masino (Asd Team Bykers Viggiano).

Tra le élite donne:

Alessia Gaudioso (Ciclo Team Valnoce);

Miriam Negro (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali Tugliese Salentino).

Anche nelle categorie amatoriali sono stati diversi i protagonisti.

Obiettivo podio raggiunto, tra i master junior, per:

Giovanni Cauteruccio (Asd Belvedere);

Tra i master 1:

Adriano Luciano (Cavaliere Bici Cps);

Raffaele Rizzi (Asd Maremonti).

tra i master 2:

Pietro Cardinale (Asd Brasciwood).

Tra i master 3:

Marino Carrer (Asd Team Eurobike);

Carlo Saracino (Cycling Cafè Racing Team);

Grazio Gattulli (Mtb Tebaide Massafra).

Tra i master 4:

Donato Capitaneo (New Cycling Team);

Ernesto Angelini (Asd Narducci Team Edil Luigi Cofano);

Angel Lisandro Calla (Loco Bikers).

Tra i master 5:

Francesco Masullo (Movicoast Sport e Turismo);

Domenico Barberio (Team Murgia Bike Santeramo);

Giovanni Guarino (Nonsolobike).

Tra i master 6:

Biagio Palmisano (Asd Narducci Team Edil Luigi Cofano);

Pasquale Marino (Heraclea Bike – Marino Bici);

Udo Corrado (Kalos).

Tra i master 7:

Antonio Lorusso (Chialà Cycling Team Locorotondo);

Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers);

Francesco Rinaldi (Policoro Bike).

Il Trofeo Ciclocross Città di Viggiano ha assegnato i titoli regionali FCI Basilicata alla presenza di:

Paolo Varalla (vice sindaco di Viggiano);

Carmine Acquasanta (delegato regionale FCI Basilicata);

Giuseppe Lombardi (responsabile regionale ciclocross FCI Basilicata);

Francesco De Rosa (componente settore fuoristrada FCI Basilicata);

Nicola Summa e Nicola Perciante (responsabile e componente settore strada-pista FCI Basilicata).

I CAMPIONI REGIONALI CICLOCROSS FCI BASILICATA 2019-2020

Esordienti uomini: Fabrizio Laino (Ciclo Team Valnoce);

Allievi 1° anno: Gabriel Mileo (Team Bykers Viggiano);

Allieve donne: Aurora Immacolata Falabella (Ciclo Team Valnoce);

Allievi 2° anno: Biagio Di Lascio: (Ciclo Team Valnoce);

Junior uomini: Vittorio Carrer (CPS Professional Team);

Junior donne: Chiara Mazziotta (Team Bykers Viggiano);

Under 23 uomini: Donatello Viola (Team Bykers Viggiano);

Elite: Gino Masino (Team Bykers Viggiano);

Master Donna: Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers);

Master 1: Raffaele Rizzi (Asd Maremonti);

Master 3: Giuseppe Ciavarella (Heraclea Bike Marino Bici);

Master 4: Callà Angel Lisandro (Loco Bikers);

Master 6: Pasquale Marino (Heraclea Bike Marino Bici);

Master 7: Francesco Rinaldi (Policoro Bike).

Di seguito alcune foto della gara e dei premiati.