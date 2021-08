Incendio a Maratea! Ecco l’intervento

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza in data odierna, alle ore 12.30 circa, con il personale AIB (Antincendio Boschivo) in servizio presso il distaccamento di Lauria, si è recato in località Acquafredda a Maratea per incendio di vegetazione.

Pervenuta la segnalazione dell’incendio presso il 115, la sala operativa ha tempestivamente allertato il personale in servizio presso presidio acquatico sulla costa tirrenica.

Lo stesso, portandosi in prossimità della località, sfruttando l’ottima posizione, ha fornito importanti indicazioni alle squadre terrestri e al DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) intervenuto.

Per poter operare, inoltre, ha garantito assistenza all’elicottero (drago 55) liberando lo specchio d’acqua per poter fare i prelievi in sicurezza.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, due fuoristrada ed un battello pneumatico di soccorso, per un totale di dieci unità.

Sul posto anche due squadre della Protezione Civile.

