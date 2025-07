Traffico bloccato sulla statale 407 “Basentana” in direzione Metaponto, per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 6.30, al km 0, all’altezza del ponte pedonale dismesso, poco dopo l’uscita da Potenza, nei pressi di un bar in zona Varco d’Izzo.

Coinvolti due autocarri.

Intervenuti 118 e vigili del fuoco.

Uno dei due mezzi, che trasportava rifiuti, si è ribaltato con il rimorchio su strada e la motrice finita fuori dalla carreggiata.

Da chiarire la dinamica di quanto accaduto.