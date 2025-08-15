Incidente mortale in Basilicata: queste le ultime notizie e l’intervento dei Vigili del fuoco

Un’improvvisa e violenta ondata di maltempo, caratterizzata da pioggia, grandine e forte vento, ha causato un grave incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:40, in Contrada Ponnoni, nell’agro di Ferrandina.

Un grande albero di quercia è crollato su una Fiat Panda di colore bianco, travolgendo le quattro persone a bordo.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Matera, della Sede Distaccata di Ferrandina, è intervenuta immediatamente sul luogo dell’accaduto, un’area attrezzata per pic-nic.

I soccorritori hanno trovato il veicolo schiacciato dal tronco dell’albero.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni presenti che sono riusciti a estrarre una persona dall’abitacolo.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha poi lavorato per liberare gli altri due occupanti rimasti incastrati, consegnandoli alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto.

Purtroppo, per una quarta persona, un uomo di Ferrandina classe 1995, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dei quattro occupanti della vettura, tre sono residenti a Ferrandina e uno a Roma.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Tinchi, sta supportando l’intervento per aiutare ulteriori veicoli rimasti bloccati a causa del fango e del maltempo.

