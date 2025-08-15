Basilicata, 29enne strappato alla vita da un evento tragico e imprevedibile: “La sua morte ci lascia senza parole e con il cuore spezzato”. Il cordoglio di Bardi

A Ferrandina un fulmine si è abbattuto su un albero che ha colpito un’auto. Purtroppo un 29enne ha perso la vita, tre feriti.

Raggiunto dalla notizia, questo il messaggio di cordoglio del Presidente Vito Bardi:

“La morte improvvisa di un ragazzo di soli 29 anni, strappato alla vita da un evento tragico e imprevedibile, ci lascia senza parole e con il cuore spezzato.

In questo giorno di festa trasformato in lutto, tutta la Basilicata si stringe alla sua famiglia e agli amici, condividendo un dolore che non dovrebbe mai toccare chi è così giovane.

Un pensiero carico di speranza va anche ai tre ragazzi feriti, perché possano tornare presto a casa. Siamo tutti con voi”.