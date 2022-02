Incidente sulla Basentana! Vigili del Fuoco, ambulanza e Carabinieri sul posto

Ancora un brutto incidente si è consumato sulle nostre strade.

Questa mattina, alle ore 10:30 circa sulla Basentana (precisamente nei pressi dello svincolo di Brindisi di Montagna) un’auto si è ribaltata.

Dalle primissime notizie pare che il conducente, per cause ancora da chiarire, abbia perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava urtando il guard rail e ribaltandosi per via dell’impatto.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 che hanno trasportato il guidatore in codice rosso all’Ospedale San Carlo.

I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)