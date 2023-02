Incredibile l’atleta lucano Nicky Russo che porta a casa un nuovo primato e vittoria anche nel lancio del disco! Complimenti

Oggi un’altra splendida vittoria per il campione italiano paralimpico Nicky Russo di Rionero che torna in pedana ad Ancona dopo due mesi di stop per infortunio.

Dopo la conquista di ieri nel lancio del peso invernale il campione bissa il primato italiano anche nel lancio del disco.

Con la misura di m. 26,30 Nicky è, infatti, il nuovo campione italiano invernale paralimpico categoria F35/F36.

Con la doppia vittoria nel peso e nel disco si conferma uno dei migliori atleti agli assoluti invernali di Ancona.

Congratulazioni!

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)