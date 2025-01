Isee basso: ecco tutte le agevolazioni

Il 2025 porta con sé un ventaglio di opportunità per le famiglie con un Isee basso.

Il Governo ha infatti deciso di intensificare gli interventi a sostegno di questi nuclei, destinando risorse aggiuntive a diversi settori.

Come spiegato da quiFinanza, dalla natalità, con l’introduzione di bonus per i nuovi nati, all’istruzione, passando per i servizi essenziali, le famiglie possono richiedere un’ampia gamma di agevolazioni presentando l’Isee aggiornato.

Ecco nel dettaglio quali sono le misure previste.

Bonus bebè

A partire dal 1° gennaio 2025, è stato istituito un bonus bebè di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato.

Tale beneficio è destinato ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 40.000 euro.

È importante sottolineare che, ai fini della verifica dei requisiti per accedere al contributo, l’importo dell’Assegno Unico non verrà considerato nel calcolo dell’Isee.

Insieme alle altre agevolazioni si può arrivare a 9.700 euro.

Bonus asilo nido

L’importo del bonus asilo nido, destinato alle famiglie con figli fino a tre anni, varia in base all’Isee del nucleo familiare: fino a 25.000 euro è previsto un contributo massimo di 3.000 euro, mentre per un Isee compreso tra 25.000 e 40.000 euro il contributo massimo è di 1.500 euro.

Una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 è l’esclusione dell’importo dell’Assegno Unico dal calcolo dell’Isee ai fini della determinazione del Bonus asilo nido.

Assegno unico e universale

Rappresenta uno strumento fondamentale di sostegno alla genitorialità, garantendo un contributo economico mensile alle famiglie con figli a carico.

Per l’anno 2025, gli importi dell’assegno sono stati rimodulati positivamente, con un incremento del 5,4%.

L’importo erogato varia da un minimo di 57,45 euro a un massimo di 200,99 euro mensili per figlio, in base al valore dell’Isee.

Carta acquisti

E’ una misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari con minori di tre anni e ai cittadini con età pari o superiore a 65 anni che si trovano in condizioni di disagio economico.

Il beneficio consiste in un contributo mensile di 40 euro, erogato ogni due mesi tramite una carta prepagata, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento di utenze domestiche.

L’accesso alla misura è subordinato al possesso di specifici requisiti economici, come l’Isee inferiore a 8.117,17 euro e reddito complessivo inferiore a 8.117,17 euro (65-70 anni) o 10.822,90 euro (over 70 anni).

Bonus bollette

E’ una misura di sostegno economico nata con l’obiettivo di alleggerire il peso delle spese per le utenze domestiche (luce, gas e acqua).

L’accesso al beneficio è subordinato al possesso di un Isee non superiore a 9.530 euro per i nuclei familiari con meno di quattro figli a carico e a 20.000 euro per quelli con quattro o più figli a carico.

In seguito all’ultima riforma, la platea dei beneficiari è stata ulteriormente ampliata, includendo i nuclei familiari con Isee fino a 15.000 euro.

Sostegno per la Formazione e il Lavoro

Il Sostegno per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 10.140 euro.

Il beneficio consiste in un contributo mensile di 500 euro, erogato per un massimo di 12 mesi, prorogabile per altri 12 in caso di partecipazione a percorsi di formazione o a progetti di utilità sociale.

Assegno di inclusione

E’ riconosciuto ai nuclei con un Isee non superiore a 10.140 euro.

L’importo dell’assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo.

Carta Spesa Dedicata

La Carta Spesa Dedicata a te è stata confermata anche per l’anno 2025.

Si tratta di un contributo economico destinato ai nuclei familiari composti da almeno tre persone e con un Isee non superiore a 15.000 euro.

Il beneficio consiste in un importo una tantum di 500 euro, erogato tramite una carta prepagata, utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Bonus Psicologo

E’ stato confermato anche per quest’anno, con uno stanziamento di 9,5 milioni di euro.

Il beneficio è rivolto a tutti i cittadini che presentano un Isee non superiore a 50.000 euro.

L’importo massimo del bonus può arrivare fino a 1.500 euro (Isee fino a 15mila euro).

Agevolazioni universitarie

Gli studenti universitari con un Isee valido possono beneficiare di esenzioni totali o parziali dalle tasse universitarie.

Tali agevolazioni, finalizzate a garantire l’accesso allo studio superiore a tutti gli studenti meritevoli, sono soggette a variazioni in base alle disposizioni normative e ai regolamenti interni di ciascun ateneo.

Bonus elettrodomestici

I nuclei familiari con un Isee non superiore a 25.000 euro possono beneficiare del bonus elettrodomestici, un importo di 200 euro per l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica elevata.

Una misura che, oltre a sostenere le famiglie, promuove l’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente.

Agevolazioni Isee pari a zero

I nuclei familiari con un Isee pari a zero, ovvero privi di qualsiasi reddito, in quanto disoccupati, o patrimonio, hanno diritto alle stesse prestazioni sociali previste per i nuclei con un Isee basso e spesso con priorità.

Questa condizione di estrema vulnerabilità economica garantisce l’accesso prioritario a misure di sostegno al reddito e all’inclusione sociale, quali l’Assegno di Inclusione, il Bonus bollette e la Carta Acquisti.