La Basilicata si stringe nel triste addio a Nicola, che ha tragicamente perso la vita nel giorno di Ferragosto. Oggi l’ultimo saluto

La Basilicata si stringe al dolore per la perdita del caro Nicola, che ha tragicamente perso la vita il 15 Agosto dopo che un albero (a causa di un forte temporale) si è abbattuto sull’auto in cui si era rifugiato con gli amici.

Il Sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, per onorare la memoria del giovane e per rispetto della famiglia, ha proclamato il lutto cittadino.

I funerali di Nicola Pipio si terranno oggi 17 Agosto alle ore 16.00 in Chiesa Madre.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per l’immane perdita.