Potenza, grande partecipazione ai festeggiamenti in onore di San Rocco: queste le parole di Monsignor Carbonaro

17 Agosto 2025

San Rocco non ha studiato nelle università della sapienza umana, ma in quella della vita.

Una vita vissuta al servizio dei poveri e dei bisognosi”.

Lo ha detto l’Arcivescovo nella sua omelia in occasione della festa dedicata al Santo di Montpellier.

Monsignor Carbonaro si è soffermato su due segni: il bordone del pellegrino e la ferita sulla gamba.

L’Arcivescovo, nel chiedere l’intercessione del Santo, ha ricordato i bambini morti a Gaza.

Una ferita che attende pace e che attende di essere sanata.

Ecco le foto.