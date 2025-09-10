La Pm Gruppo Macchia Potenza inaugura ufficialmente la stagione 2025/26 con l’inizio della preparazione atletica della truppa rossoblù. Al comando il confermatissimo coach Marco Orlando e non poteva essere diversamente dopo il poker di successi della passata stagione con la vittoria del campionato di Serie D, la Coppa e Supercoppa Campania e la Coppa Basilicata.

Dopo una stagione così vincente lo storico sodalizio potentino non può nascondersi e parte per la nuova avventura in Serie C con la volontà di sorprendere e fare bene ma con i piedi ben saldi a terra.

“La Serie C è un campionato difficilissimo – ha ribadito coach Marco Orlando – , ci approcciamo per la prima volta a questa categoria in Campania dopo le esperienze nel raggruppamento pugliese, lavoreremo sodo per farci trovare pronti è stata una scelta voluta dalla società concordata con lo staff tecnico”. Coach Orlando fissa anche gli obiettivi, a breve e lungo termine:

“L’obiettivo minimo credo possa essere la salvezza, è chiaro che puntiamo a mantenere la categoria e fa parte di un progetto a medio termine in cui vogliamo restituire alla città di Potenza e alla Basilicata, perché no, un campionato nazionale, però per farlo dobbiamo partire da quest’anno con il mantenimento del titolo e della categoria”.

Confermato non solo coach Marco Orlando, che sarà affiancato in panchina dal vice Gabriele Perna (che ritorna in rossoblù) e dall’assistente Francesca Telesca, tra le allenatrici del settore giovanile, ma anche gran parte del roster che lo scorso anno ha vinto tutto ciò che poteva vincere.

Un roster ampio e che offre ampie possibilità di rotazione con un mix di esperienza e gioventù, dalle confermate Micca, Restaino, Lopardo, Todaro e da un nutrito gruppo di ragazzine terribili provenienti dal settore giovanile Pm Volley a cui si aggiungono innesti top per la categoria e che conoscono bene il girone campano: Giulia Casale e l’esperta centrale Chiara Naimoli, istituzione del volley campano.

Roster non ancora completo e che vedrà l’ufficializzazione nei prossimi giorni di altri elementi per garantire a coach Marco Orlando un organico ampio per un campionato che si preannuncia molto competitivo.

“Abbiamo confermato gran parte del roster dell’anno scorso – aggiunge coach Orlando – e affiancato tante giovani che bene hanno fatto sia nelle giovani che in prima squadra, la scelta di scommettere su Giorgia e Chiara, due innesti che vengono dalla realtà campana è proprio per aiutarci ad affrontare questo nuovo campionato e darci le conoscenze che ci servono per poterci far trovare preparati”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano Livia Di Camillo: “Sarà una stagione difficile ma stiamo lavorando e ce la metteremo tutta, insieme con le mie compagne, ad affrontare questo nuovo campionato.

Il nostro – conclude il capitano rossoblù – è un gruppo con molte giovani ma allo stesso tempo ci sono ragazze con esperienza e questa cosa ci servirà tantissimo per crescere e affrontare al meglio il nostro campionato”.