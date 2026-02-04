Lanterna di speranza: Potenza unita per chi lotta contro il cancro

“Una Lanterna per la Speranza”.

Oggi, nella sala consiliare della provincia, si è svolta la seconda edizione di Una Lanterna per la Speranza, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro.

Un momento di luce, memoria e condivisione dedicato all’ispettore Maria Piera Mangano.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio della Polizia di Stato, insieme a quello delle altre istituzioni, e con la collaborazione delle associazioni territoriali, unendo la comunità in un messaggio di luce e speranza.