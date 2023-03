L’Asd Corleto vince il campionato regionale di Prima categoria girone B! Complimenti

“Complimenti alla Asd Corleto per la vittoria del campionato regionale di Prima categoria girone B.

Così scrive l’amministrazione comunale di Corleto Perticara che aggiunge:

“Vince Corleto, vince una squadra che ha creduto nei propri mezzi, vince una società che ha saputo creare grande entusiasmo ed una comunità che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno in casa e in trasferta.

In vista del prossimo campionato di Promozione l’Amministrazione comunale è a lavoro per adeguare il terreno in erba sintetica di ultima generazione.

Ora godiamoci i festeggiamenti”.

