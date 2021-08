Lauria, il sindaco Lamboglia ringrazia i concittadini: “Servire la comunità è stato per me un grandissimo onore”

Il sindaco uscente del comune di Lauria, Angelo Lamboglia, così scrive alla cittadinanza:

“Voglio ringraziare quanti, in queste ore, da più parti stanno esternando attestati di stima nei miei confronti e sentimenti disinteressati di apprezzamento rispetto all’impegno profuso come primo cittadino della nostra città.

Servire le istituzioni, in questi anni, nell’esclusivo interesse dei cittadini e della comunità nel suo insieme, è stato per me un grandissimo onore e lo sarà fino alla fine del mandato, fissata per il prossimo 4 Ottobre.

A prescindere dai ruoli, continuerò a non sottrarmi nell’offrire il mio contributo sui temi politici e amministrativi di più stringente importanza.

Ancora grazie a tutti e a presto!“.

