Lavori Potenza-Melfi: senso unico alternato in questo tratto

Nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata per interventi di riparazione dei viadotti, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare lungo la strada statale 658 “Potenza – Melfi”, in corrispondenza del viadotto “Scescio”.

Nel dettaglio, il 3 agosto, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, ed a partire dal 4 al 6 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 20:00, il tratto stradale compreso tra il km 41,120 ed il km 41,537 sarà regolato da un senso unico alternato, gestito da movieri.

Qualora i tempi di attesa in corrispondenza del senso unico alternato dovessero prolungarsi oltre i normali tempi di attesa al semaforo, si provvederà alla chiusura temporanea del tratto della statale 658 compreso tra lo svincolo di Barile (km 40,300) e lo svincolo di Rapolla (km 42,600), con deviazione del traffico lungo la adiacente ex SS93, indicata in loco mediante opportuna segnaletica.