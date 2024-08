Lavoro: in Basilicata oltre 300 aziende in meno guidate da donne. Ecco i dati

Una perdita del due per cento in un anno, dal 2022 al 2023, si è registrata nella crescita delle imprese guidate da donne in Basilicata.

È quanto evidenziato da un rapporto di Confartigianato sul lavoro femminile in Italia e riportato da ansa.

“Sul territorio lucano sono state registrate 318 aziende in meno.

Una frenata – è scritto nel rapporto – che incide relativamente, rispetto al tasso di ‘femminilizzazione’ del sistema produttivo, che in Basilicata resta al 26,5 per cento, con una percentuale molto più alta rispetto a quella italiana (22,2 per cento) e del Mezzogiorno (23,7 per cento).

“Le imprenditrici – ha commentato la dirigente nazionale e regionale Confartigianato, Rosa Gentile – soffrono la bassa spesa pubblica per sostenere famiglie e giovani”.

Secondo il rapporto di Confartigianato, nel 2022 la spesa pubblica tra fondi per l’imprenditorialità femminile, incentivi all’occupazione femminile e misure di conciliazione vita-lavoro, è diminuita del 25,6 per cento rispetto al 2021.

‘Le speranze di recupero – ha concluso – sono affidate all’aumento del 24,9 per cento degli stanziamenti del triennio 2024-2026 e agli interventi del Pnrr che però mostrano ritardi di attuazione e alla conclusione del ‘Bando Pnrr Piccoli Comuni’ sono stati approvati solo tre progetti lucani perché soprattutto nei piccoli comuni le donne hanno maggiori difficoltà a realizzare impresa, facendo i conti con la carenza di servizi alla famiglia e in primo luogo con lo spopolamento'”.