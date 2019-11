Maltempo su Potenza e prime spolverate di neve sull’Appennino Lucano! Queste le previsioni

Maltempo su Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani avremo cieli molto nuvolosi per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 12°C e la minima di 5°C.

Per la giornata di Lunedì si prevedono nubi e deboli piogge nella notte.

La temperatura massima registrata pare sarà di 16°C e la minima di 8°C.

Inoltre, una bassa pressione, presente al largo delle coste Sarde sul Mar Tirreno, si sta dirigendo verso la Basilicata, portando con sé un crollo delle temperature e possibili spolverate di neve sull’Appennino Lucano, al di sopra dei 1500/1600 metri, a partire da stanotte.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.