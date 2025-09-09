Maratea, campo scuola con la Polizia di Stato: ecco l’iniziativa

In questa settimana, la Polizia di Stato di Potenza ha concluso a Maratea il percorso estivo di collaborazione didattica con le Organizzazioni di Volontariato della provincia di Potenza nell’ambito del progetto “Anch’io sono la protezione civile”, proposta anche per questa estate dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa, nata nel 2008 con l’obiettivo di diffondere i valori di cittadinanza attiva, ha riscosso notevole interesse ed ha coinvolto centinaia di giovani di età compresa tra 10-16 anni nonché gli stessi volontari della Protezione Civile mediante la realizzazione di numerosi campi scuola nei quali gli operatori della Polizia Stradale di Potenza hanno fornito il loro supporto alle associazioni di Tito, Rapone e Maratea.

Nell’occasione sono state dispensate nozioni sull’uso dei dispositivi di sicurezza dei veicoli, sulla corretta condotta di guida dei velocipedi e dei motoveicoli e sulle dannose conseguenze correlate all’assunzione di alcool e droghe.