Pm Gruppo Macchia Potenza piazza il colpo per la nuova stagione di Serie C: arriva l’esperta centrale Chiara

La Pm Gruppo Macchia Potenza piazza il colpo per la nuova stagione di Serie C.

In rossoblù arriva l’esperta centrale Chiara Naimoli, classe 1986, con una lunga carriera tra Serie D e Serie C in Campania.

Un innesto fortemente voluto da coach Marco Orlando che può schierare al centro una giocatrice non solo di esperienza ma anche un elemento che farà crescere tutto il roster.

Una carriera iniziata proprio in Serie C con la Pallavolo Eboli, poi una lunga permanenza con la polisportiva Fortitudo Campagna e con la serie C Polisportiva Capaccio-Paestum, dopo aver vinto il campionato di Serie D.

Nella passata stagione l’esperienza alla Battipagliese:

“L’entusiasmo e la passione per la pallavolo mi accompagnano da sempre e, come ogni nuovo inizio, sono molto curiosa ed emozionata – , dichiara la nuova centrale rossoblù che aggiunge – ;

Sono felice di intraprendere questa esperienza pallavolistica tra una regione e l’altra; non facendo mistero, peraltro, di essere da sempre innamorata della Basilicata, credo sia una regione, per così dire, vera e trasparente”.

Chiara Naimoli, così come Giorgia Casale e i nuovi innesti che verranno presentati, si aggiungono ad un gruppo affiatato: “Spero di entrare a far parte di gruppo vero, determinato e unito verso lo stesso obiettivo – afferma ancora Naimoli – e, tenuto conto degli ottimi risultati della precedente stagione, confido sarà così. Spero di poter dare il mio contributo e di essere all’altezza della nuova sfida”.