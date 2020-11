Maratea, chiuso uno degli accessi al territorio comunale: i dettagli

La statale 18 “Tirrena Inferiore” è chiusa al transito in corrispondenza del km 243,000 (galleria ‘Castrocucco’), in seguito ad un’Ordinanza emanata dal Comune di Maratea (PZ) per la chiusura di uno dei due accessi al territorio comunale, allo scopo di dare piena attuazione a quanto disposto a livello nazionale e regionale in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’interdizione è segnalata mediante apposita segnaletica in loco; la circolazione potrà percorrere, in alternativa, il vecchio tracciato della statale 18, all’interno dell’abitato della frazione di Castrocucco.a

