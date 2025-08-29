Maratea, giovane bloccato ad un’altezza di 20 metri a picco sul mare! Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco

Si è concluso alle ore 22:00 di ieri 28 agosto, il soccorso di un ragazzo di 23 anni che si era avventurato sui sentieri della costa di Maratea (PZ) in località Acquafredda.
Percorrendo a piedi le gole del “Canale di Mazzanotte”, è rimasto bloccato ad un’altezza di circa 20 metri a picco sul mare;
raggiunto a terra dal personale VVF della sede di Lauria è stato successivamente recuperato dal Nucleo Elicottero VVF di Pontecagnano (SA) intervenuto con il Drago VF161.
Sul posto la Capitaneria di Porto di Maratea, Carabinieri e Polizia Locale.