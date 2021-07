Maratea: “La spiaggia promossa dai pediatri ogni anno che passa è sempre più pericolosa”! La denuncia

Cittadini di Maratea (PZ) denunciano alla nostra Redazione lo stato in cui versa una delle spiagge locali.

Di seguito i dettagli:

“Una delle spiagge più comode di Maratea, la spiaggia che ogni anno è stata promossa dai pediatri italiani per la spiaggia più adatta a tutti i bambini.

Per le famiglie non essendoci scale è Fiumicello la più comoda, ma ogni anno che passa ci rendiamo conto che è sempre più pericolosa e brutta:

1) la scalinata come da foto che allego è al limite della sicurezza (non ricordo bombardamenti nell’ultimo periodo a Maratea!)

2) il parcheggio è chiuso e deve essere collaudato ma vedo che tutto tace, ci sono dei pilastri lesionati, il sindaco se ne accordo oggi, perché l’inverno pensa alle passerelle invece di girare sul territorio quindi c’è pericolo anche per i mezzi che passano sul parcheggio sotterraneo.

Aspettiamo che crolli?

3) ma quanto è brutto vedere questa colata di cemento per le docce con i ferri a vista? Allego foto.

MARATEA non è mai stata in questo abbandono, degrado da per tutto, chiediamo l’intervento del Presidente Bardi, perché se continua così MARATEA sprofonderà definitivamente!”.

