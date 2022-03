Maratea: “L’incendio nell’area ex Pamafi è grave ed è un segnale da non sottovalutare”. I dettagli

Riportiamo di seguito la nota del senatore De Bonis sull’interrogazione presentata in merito all’area dell’ex Pamafi di Maratea:

“L’incendio nell’area ex Pamafi è grave ed è un segnale da non sottovalutare.

Negli anni si sono succedute molte progettualità riguardanti un’azienda un tempo eccellenza del florovivaismo italiano e lucano che ha occupato oltre 110 dipendenti per più di 50 anni ed è commissariata da ben 15 sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’incendi, forse partito dai canneti che costeggiano la ferrovia, è arrivato nell’area dell’azienda i cui capannoni sono diventati purtroppo delle discariche abusive e quindi ottimo combustibile.

È necessario intervenire al più presto per riportare quest’area, anche con i fondi del PNRR ad una produttività che, oltre ad essere occasione di lavoro e crescita sociale, la preserverebbe dal degrado e da episodi come questo siano essi dolosi o accidentali.

Si smetta di discutere tra Regione e Ministero e si proceda.

La piana dedicata all’agricoltura, salvata da ogni speculazione edilizia, e candidata nel 2018 con un progetto di riutilizzo denominato “la Città dell’ambiente”, poi integrato dall’ALSIA (Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura) per la parte relativa alle piante officinali, continua ad essere abbandonata e non viene risparmiata neanche dal mare, che ha cancellato in 20 anni circa 40 metri di spiaggia in corrispondenza della foce del fiume Noce.

A chi oggi fa l’operazione fin troppo facile di scaricare le responsabilità sull’attuale amministrazione dobbiamo ricordare che solo nel 2018 il centrosinistra, che ha governato per decenni la regione, si è deciso ad approvare una mozione per la riqualificazione dell’area.

Eppure progetti validissimi di importanti economisti e progettisti della Basilicata erano stati presentati sin dagli anni Ottanta.

Ma tutte le proposte sono rimaste ostinatamente nel cassetto.

Dunque, è verissimo che ci sono delle responsabilità politiche, ma se si vuole dare un futuro al prezioso patrimonio lucano la critica deve essere onesta e imparziale, non affetta da miopia selettiva.

Mi sono attivato con un’interrogazione parlamentare per sapere come intendano intervenire i ministri della Transizione ecologica e dello Sviluppo economico.

Qui potete leggere integralmente l’interrogazione:

https://www.senato.it/…/18/Sindisp/0/1343910/index.html”.

