Mario, 12enne del potentino, ha un legame speciale con Papa Francesco: ecco il suo bellissimo gesto di fede e speranza

Una bella storia arriva da Castelmezzano dove Mario Pavese, un ragazzino di quasi 12 anni e studente dell’Istituto Comprensivo Busciolano di Potenza, in questo momento così difficile per Papa Francesco, ha deciso di scrivergli una lettera per esprimere vicinanza e speranza.

Mario ha avuto un legame speciale con Papa Francesco fin dalla tenera età che va oltre la semplice devozione religiosa.



A soli cinque mesi, l’11 settembre 2013, durante una visita a Roma il Papa lo prese in braccio, regalandogli la sua Benedizione Apostolica.

Non un episodio isolato poichè in seguito, durante il Giubileo, Mario ha richiamato l’attenzione del Pontefice che, con un grande sorriso, lo ha salutato nuovamente.

Recentemente, appresa la notizia dei problemi di salute di Papa Francesco, Mario ha deciso di scrivergli una lettera accompagnata da un disegno raffigurante un arcobaleno e il suo paese natale.

Ha lasciato questi doni davanti alla statua di Papa Giovanni Paolo II presso il Policlinico Gemelli di Roma, esprimendo la sua profonda emozione per i precedenti incontri e chiedendo al Papa di pregare per la sua famiglia che vive una situazione difficile a causa di alcuni problemi di salute del padre.



Numerosi fedeli, ricordiamo, si alternano lì in preghiera fermandosi davanti alla statua del Santo Polacco nel piazzale dell’ospedale.

La famiglia di Mario, composta da mamma, papà e due sorelle più grandi, ha vissuto un ulteriore momento di grande gioia quando i suoi doni sono stati mostrati durante un servizio del TG1.

Vedere il disegno trasmesso in televisione ha rappresentato un momento di orgoglio e commozione per loro.

Mario ha dimostrato una sensibilità straordinaria, coltivando fin da piccolo un legame speciale con Papa Francesco.

Il fatto che abbia aggiunto il suo indirizzo nella lettera dimostra quanto tenga a questo rapporto.

Chissà, magari un giorno il Pontefice potrà rispondergli o addirittura incontrarlo di nuovo, rendendo ancora più speciale questa storia già così emozionante.

Un messaggio di speranza e fede che sottolinea come gesti semplici ma pieni di amore, possano essere potenti e significativi anche nei momenti più bui.

Questa una foto della benedizione ricevuta a pochi mesi, dei disegni consegnati e della lettera.