Marsico Nuovo accoglie il percorso di valorizzazione territoriale del progetto “A.I. Herculia – La Strada Perduta Rinasce”. L’appuntamento in programma

Prosegue il percorso di valorizzazione territoriale del progetto “A.I. Herculia – La Strada Perduta Rinasce”, che domani, Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18.00, farà tappa a Marsico Nuovo, presso la Sala ex Cinema del Palazzo Comunale.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e condivisione dedicato alla riscoperta dell’antica Via Herculia, uno dei più importanti assi viari dell’epoca romana, oggi al centro di un ambizioso progetto di rilancio turistico e culturale attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale.

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti, studiosi e protagonisti del progetto:

Raffaele Azzato, Presidente Associazione Lo Scrigno

Gelsomina Sassano, Vice Presidente Lo Scrigno

Enzo Fierro, ideatore del progetto

Peppino Pasquariello, storico

Francesco Tarlano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri

Antonio Aicale, Presidente CAI sezione Potenza

A portare i saluti istituzionali sarà il Sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia.

La tappa di Marsico Nuovo si inserisce all’interno di un più ampio percorso di costruzione del Cammino della Via Herculia, un itinerario lento e sostenibile pensato per essere fruito a piedi e in bicicletta, capace di connettere borghi, paesaggi e siti archeologici lungo un tracciato di grande valore storico e identitario.

Il progetto A.I. Herculia si propone di trasformare la memoria storica in una leva di sviluppo contemporaneo, coinvolgendo istituzioni, comunità locali, imprese e mondo associativo in una rete collaborativa orientata alla valorizzazione del territorio lucano.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante appuntamento, nuova tappa di un viaggio tra passato e futuro, dove innovazione e tradizione si incontrano per costruire nuove opportunità di crescita culturale e turistica.