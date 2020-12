Melfi, Arianna ci ha lasciato a soli 37 anni: “La ricordo al lavoro a scuola, siamo colpiti da questa tragedia”

Una tragedia ha strappato alla vita una giovane donna.

Arianna Tetta di Melfi (PZ) aveva solo 37 anni.

Come riporta RiminiToday:

“Il decesso della 37enne Arianna Tetta di Melfi, trasferita a Rimini per lavorare come personale Ata nella scuola, è un dramma che colpisce profondamente.

La giovane donna, spirata nella notte tra domenica e lunedì nel rogo che ha bruciato l’appartamento del residence dove viveva, si trovava in Romagna proprio per poter lavorare in forze al personale scolastico, in questo difficile momento della pandemia.

Arianna Tetta lavorava alla scuola primaria ‘Madre Teresa di Calcutta’, che si trova vicino al residence dove alloggiava.

E non è la prima volta che la 37enne lavorava a Rimini, già in passato aveva avuto contratti come dipendente Ata in altri plessi del Riminese.

‘La morte di Arianna ha colpito la nostra comunità – spiega l’assessore alla Scuola Mattia Morolli – ho avuto modo di parlare con il preside Emanuele Pirottina e so che sia era ambientata bene nella scuola e che era una grande lavoratrice.

Questa tragedia è ancora più dolorosa proprio perché Arianna era tornata nella nostra città per aiutare in questo momento di emergenza’.

Morolli ricorda bene Arianna, ‘spesso mi è capitato di recarmi nella scuola Madre Teresa di Calcutta, che fa parte dell’Istituto comprensivo Alighieri, a cui sono legato perché è stata anche la mia scuola da bambino, e ho avuto modo di incontrarla nei corridoi, salutarla e chiedere come procedeva il suo lavoro e quello delle altre collaboratrici.

Anche una tragedia come questa deve ricordarci che, oggi in particolare, non dobbiamo smettere di ringraziare medici, infermieri, insegnanti e collaboratori scolastici.

Siamo aggrappati a loro e al loro prezioso lavoro'”.

Ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari.a

