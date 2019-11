Meteo Basilicata: spolverata di neve sull’Appennino Lucano! Ecco le ultime previsioni

Come anticipato dalla nostra Redazione, una spolverata di neve è tornata ad imbiancare l’Appennino Lucano.

La foto mostrata è stata scattata sul Monte Sirino e come ha fatto sapere MeteOneBasilicata:

“Come da attese è tornata la neve sull’Appennino Lucano: imbiancato il Sirino a partire dai 1800 metri!”.

Ma come sarà il meteo nelle prossime ore?

Secondo gli esperti di 3bmeteo su Potenza oggi avremo cieli molto nuvolosi per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 12°C e la minima di 5°C.

Per la giornata di Lunedì si prevedono nubi e deboli piogge nella notte.

La temperatura massima registrata pare sarà di 16°C e la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e la foto del Monte Sirino.