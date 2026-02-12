Meteo: migliora il tempo su Potenza, ma fino a quando? Ecco le ultime previsioni

Ancora pioggia su Potenza. Nel mentre, secondo le ultime previsioni, è atteso un miglioramento a partire dalla tarda serata.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani 13 Febbario, avremo una giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 5°C.
Sabato 14 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.