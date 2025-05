Meteo Potenza, pioggia e temperature in discesa. Ecco le previsioni

In questi giorni il tempo si mantiene stabile grazie all’alta pressione, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Tuttavia, la nuvolosità tende ad aumentare, con possibili rovesci o temporali brevi.

Questo segnala un graduale cedimento dell’anticiclone, che potrebbe portare a condizioni più instabili nei prossimi giorni, con un peggioramento atteso verso fine settimana.

Qual è il tempo che ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 8 Maggio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 11°C.

Venerdì 9 Maggio, invece, previsti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.