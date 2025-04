Meteo: su Potenza sole e temperature oltre i 20°. Ecco le previsioni aggiornate

Ci attende una settimana di bel tempo sulla Basilicata accompagnata anche da un deciso rialzo delle temperature che in alcuni casi arriveranno a toccare i 25-28 gradi.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Qual è il tempo che ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, giovedì 1 Maggio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.

Venerdì 2 Maggio, invece, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge

La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.