Meteo: su Potenza temperature in discesa. Ecco le ultime previsioni

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 8 Novembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 7°C.
Invece, Domenica 9 Novembre avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.