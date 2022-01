Meteo, su Potenza temperature sotto lo zero: torna qualche fiocco di neve? Le previsioni

Italia nuovamente nella morsa del maltempo: nel corso del fine settimana, infatti, venti gelidi dai Balcani continueranno ad affluire su tutto il Paese.

Ma, che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 23 Gennaio, avremo cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, nubi sparse e schiarite il pomeriggio, cielo coperto con nevischio la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di -2°C.

Lunedì 24 Gennaio, invece, avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso il mattino, nubi sparse e schiarite il pomeriggio e la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 3°C, la minima di -4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)