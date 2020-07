Mimmo, “Iron Man” lucano, rappresenterà la Basilicata in questa impresa sportiva!

Il prossimo 29 Luglio 2020 si svolgerà la 56^ edizione di nuoto in acque libere “Traversata dello Stretto” di Messina.

Per la prima volta un atleta rappresenterà la Basilicata e chi poteva essere se non l’IRON MAN lucano, vincitore della Napoli Capri nell’edizione 2019 e della 25 km dei Navigli, Mimmo Scaldaferri, tesserato e porta colori dell’A.S.D. Old Friends Nuoto

Più che una traversata dello Stretto sembra un CAMPIONATO ITALIANO: oltre 100 medaglie nazionali ed internazionali in acqua e 18 atleti che hanno vinto nell’arco della loro carriera almeno 1 titolo di Campione Nazionale.

Difficilissimo il pronostico: raramente si assiste ad una gara in acque libere, che non sia appunto un Campionato Italiano, che possa annoverare così tanti campioni.

