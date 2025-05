Potenza: chiuse queste strade per la processione in onore di Santa Rita da Cascia

A Potenza modifiche alla circolazione in vista dell’istanza presentata dal parroco e legale rappresentante della Parrocchia “Maria SS. Immacolata, “Don Donato Lauria”.

In data 19 Maggio 2025, è stata acquisita l’istanza al protocollo dell’Ente con il n° 0048784, ad ottenere la regolamentazione del traffico veicolare in occasione della “PROCESSIONE AUX FLAMBEAUX” che si svolgerà durante la festa di Santa Rita da Cascia, dalle ore 19:30 del giorno 22/5/2025, per le vie limitrofe alla Parrocchia: Piazzale della Chiesa, Via Ionio a salire, I° Traversa, di via Tirreno (Serpentino), via Tirreno a scendere (lato Fondovalle), via Tirreno (strada principale), rientro in Chiesa;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura momentanea al traffico veicolare delle strade cittadine e le loro intersezioni interessate dal passaggio della processione religiosa che si svolgerà durante la festa di Santa Rita da Cascia, per motivi di sicurezza;

viene disposta:

dalle ore 19.30 del giorno 22/5/2025, fino a cessate esigenze, la chiusura momentanea al traffico veicolare delle strade e le intersezioni al passaggio della processione programmata, di seguito elencate:

Partenza:

Piazzale della Chiesa,

Via Ionio a salire,

I° Traversa di via Tirreno (Serpentino),

via Tirreno a scendere (lato Fondovalle),

via Tirreno (strada principale),