Monopoli-Potenza Calcio: ecco il risultato della partita

Si è appena concluso il match Monopoli-Potenza Calcio, giocato allo Stadio “Veneziani” e valido come 34esima giornata del girone C di Serie C.

Vantaggio del Potenza al 59’ con la rete di Riccardo Cargnelutti.

Al 23′ del secondo tempo, pareggio degli avversari sugli sviluppi di un calcio d’angolo, insacca Grandolfo.

Ancora una rete del Monopoli al 37′ grazie a Borrelli.

Sul termine, Grandolfo sigla una doppietta e porta il risultato sul 3-1.

Questa la classifica.

