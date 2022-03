Nel potentino formazione e assistenza gratis per supportare le nuove idee imprenditoriali! Ecco il servizio

Queste le parole pronunciate dal primo cittadino della Città di Avigliano, l’Avv. Giuseppe Mecca, a commento dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Avigliano a supporto della nuova imprenditoria locale:

“Uno sportello dedicato alle nuove idee imprenditoriali, che comprenda non solo una formazione qualificata, ma anche l’assistenza e la consulenza nell’accesso al credito per quanto riguarda i giovani nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 29 anni, le persone disoccupate da oltre 1 anno, e l’imprenditoria femminile.

Mettiamo a disposizione di queste categorie un pacchetto che è totalmente gratuito, augurandoci che possa essere da sprone alla nascita di nuove attività economiche sul nostro territorio”.

In un momento particolarmente delicato per l’economia e per lo sviluppo dei territori in Basilicata, il Comune di Avigliano ha previsto, con delibera di Giunta comunale, la nascita di uno sportello dedicato alle nuove idee imprenditoriali, fornendo un supporto gratuito, mediante la formazione e l’assistenza, nella redazione di un business plan, nonché consulenza e supporto nell’accesso al micro credito e al credito agevolato, dedicato proprio ai giovani, ai disoccupati di lungo corso e all’imprenditoria femminile.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)