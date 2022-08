Nel potentino installate 4 telecamere di sorveglianza! I dettagli

Contrastare l’abbandono di rifiuti e il pericolo piromani.

Con questo obiettivo, negli scorsi giorni, il Comune di Tito ha consegnato al personale di altre forze di polizia presenti sul territorio una fototrappola.

Lo strumento sarà utilizzato per poter individuare trasgressori principalmente legati ai reati di abbandono illegale di rifiuti, ma anche per scoraggiare e sanzionare i piromani e tutti coloro che deturpano il patrimonio ambientale comunale, anche in considerazione del fatto che, nel recente passato, si sono sviluppati incendi di proporzioni importanti sul territorio e queste azioni sono volte proprio ad arginare questi fenomeni dolosi.

Ha dichiarato il sindaco del Comune di Tito Graziano Scavone:

“Intendo ringraziare le forze di polizia che operano sul nostro territorio per la collaborazione proficua con l’ente comunale e l’incessante azione di contrasto dei reati al patrimonio ambientale.

Le azioni che, congiuntamente, stiamo mettendo in campo sono volte a prevenire situazioni che, nel recente passato, hanno malauguratamente interessato il territorio comunale, come la diffusione di incendi di proporzioni importanti.

Questa attività si aggiunge a quanto l’amministrazione sta facendo per contrastare l’abbandono illegale di rifiuti nell’ambiente.

Negli scorsi giorni, infatti, sono state installate quattro telecamere di sorveglianza in zone nelle quali, da tempo, si registravano accumuli di rifiuti abbandonati da soggetti che non hanno a cuore l’ambiente e il territorio”.

