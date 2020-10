Nel potentino, questo Comune dona ai nuovi nati e alle famiglie un vero e proprio kit di benvenuto! I dettagli

In tempi in cui il crollo demografico in Italia ha raggiunto cifre record, il Comune di Rotonda (PZ) cerca di andare in controtendenza e regala ai nuovi nati e alle famiglie un vero e proprio kit di benvenuto.

Si chiama ‘Kit Bebè’ ed è destinato a tutti i nuovi nati nel Borgo di Rotonda.

L’assessore alla cultura e turismo, Donatella Franzese, spiega:

“L’idea è che questa iniziativa, diventi prassi per il futuro.

Naturalmente non è un supporto alle famiglie ma, un benvenuto da parte dell’amministrazione e della comunità”.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Coinvolti anche gli esercizi commerciali. Il Kit Bebè sarà composto da un voucher di 100 euro, diviso in tagli da 10 euro da spendere presso gli esercizi commerciali di Rotonda che hanno aderito all’iniziativa ed ancora, il libro del ‘Piccolo Principe’, ricordo dell’amministrazione nei confronti dei neonati rotondesi.

I commercianti omaggeranno i nascituri con gadget che si trovano all’interno del pacco, ed ancora opuscoli informativi per i genitori.

La scatola potrà essere utilizzata anche per custodire i ricordi dei neo bebè.

Sempre all’interno del ‘Kit’ sono state inserite delle calze fatte dall’Associazione Culturale ‘I Ritunnari’, che le associate hanno realizzato con immenso amore ed augurio per i piccoli rotondesi.

Il kit spetterà a tutti i bambini nati dal primo Gennaio al 31 Dicembre e quindi avrà valore retroattivo anche per tutti i bambini nati dal primo gennaio 2020 e poi quelli che nasceranno fino al 31 dicembre 2020“.

Il Sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, sottolinea:

“Il Kit Bebè risponde innanzitutto al bisogno di ‘riconoscimento sociale’ dei neogenitori, promuove forme di orientamento e supporto ed è un primo gesto per riconoscere ufficialmente l’importanza delle nuove nascite a Rotonda”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)