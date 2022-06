Nel potentino terminata questa Pista di Elisoccorso! Le foto

Buone notizie per il potentino.

L’Amministrazione di Ruoti annuncia:

“Era il 5 agosto 2021 quando sono iniziati i lavori: un altro tassello importante per la comunità, per la tutela della salute dei cittadini, terminata la pista dedicata ad Elisoccorso, in contrada Marana”.

Ricordiamo, come un anno fa, la stesso Comune aveva dato l’ok per il rifacimento del manto stradale così da consentire di intervenire in piena sicurezza nelle fasi di decollo e atterraggio.

Queste le foto che mostrano le squadre di lavoro all’opera all’epoca, quando fu resa nota la notizia alla comunità.

