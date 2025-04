“Nessun traguardo economico può giustificare il sacrificio della vita o della salute di un lavoratore”. Il messaggio di Bardi a istituzioni, imprese e cittadini

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto ribadire l’impegno del governo lucano per la tutela della vita e della dignità dei lavoratori:

“La sicurezza sul lavoro non è un’opzione, ma un diritto fondamentale di ogni persona.

Oggi, nella Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, rinnovo l’appello a tutte le istituzioni, alle imprese e ai cittadini affinché la cultura della prevenzione sia una priorità quotidiana e condivisa.

Nessun traguardo economico può giustificare il sacrificio della vita o della salute di un lavoratore.

Come Regione Basilicata stiamo sostenendo programmi formativi per la prevenzione e investendo nella promozione di ambienti di lavoro sani e sicuri.

Il nostro obiettivo è quello di costruire una Basilicata dove ogni attività produttiva si fondi sul rispetto dei diritti, sulla dignità della persona e sulla valorizzazione del capitale umano.

Solo così potremo guardare al futuro con fiducia e responsabilità”.

La Regione Basilicata conferma il proprio impegno ad affiancare imprese e lavoratori nella promozione di una cultura della sicurezza sempre più solida e diffusa, attraverso azioni concrete e campagne di sensibilizzazione che coinvolgano tutto il territorio.